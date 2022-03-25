Москва, , 16:37 — REGNUM Геноцид, который устроили на Украине власти этой страны, можно было остановить только спецоперацией России: политические методы не помогли, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года © ИА REGNUM

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Напомнив, что целью спецоперации является помощь народу Донбасса, Рудской напомнил, что украинские власти восемь лет подвергали людей геноциду.

Рудской «Достичь этой цели политическим путём было невозможно. Киев публично отказался от выполнения Минских соглашений».

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