Москва, 25 марта 2022, 16:37 — REGNUM Геноцид, который устроили на Украине власти этой страны, можно было остановить только спецоперацией России: политические методы не помогли, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
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Напомнив, что целью спецоперации является помощь народу Донбасса, Рудской напомнил, что украинские власти восемь лет подвергали людей геноциду.
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