Таллин, , 16:33 — REGNUM Рекордные цены на кормовое зерно поставили животноводство Эстонии в крайне трудное положение, но ситуация в остальных отраслях сельского хозяйства не менее тревожная. Об этом сообщило эстонское издание stolitsa.ee.

Трактор Mathias_Beckmann

Так, по словам хозяина фермы Soone Farm OU Мадиса Тамма, ожидаемый дефицит минеральных удобрений, запрет на ввоз которых в страны ЕС ввела Россия, делает невозможным увеличение площадей возделываемых полей и выращивание большего количества зерновых уже со следующего посевного сезона.

«В долгосрочной перспективе это будет дефицитный товар. В этом году конкретно мы приобрели все удобрения еще по старой цене. Пока нам хорошо, но ведь никто из нас не знает, какими будут следующие сезоны», — заметил он. Сам Тамм не планирует расширять возделывание зерновых культур, поскольку уже сейчас они берут от имеющегося участка земли все, что можно.

По словам управляющего фермой Saidafarm OU Юхана Сяргава,для того, чтобы выращивать зерно в 2022 году, нужно было засеять поля еще прошлой осенью: «Весной тоже можно что-то посеять, но теперь нужно учитывать повышение цены на топливо и прочие моменты». Сяргава назвал еще одну проблему — тракторы:«У нас очень много белорусских тракторов. Теперь будет проблематично или вовсе невозможно закупать для них запчасти. За неделю все запчасти были везде раскуплены».

Руководитель Mаgede OU и возделыватель зерновых культур Райдо Алльсааруказывает на еще одну серьезную проблему сельхозпроизводителей Эстонии: «Наибольшую проблему может представлять цена на газ, поскольку в Эстонии все крупные сушилки работают на газе. Я боюсь, что эта цена тоже обусловит увеличение расходов, наряду с ценами на топливо и удобрения».

Мадис Тамм не ждет, что государство окажет помощь земледельцам. Он предполагает, что помощь,в первую очередь, могут получить животноводы:«Ситуация настолько турбулентная и так быстро меняется, что сложно предусмотреть какие-то меры поддержки, поскольку завтра условия могут быть уже другими».

На этом фоне фермеры Эстонии не особо рады и влетевшим до рекордных показателей ценам на их продукцию, так как, по их мнению, цены бумерангом возвращаются и во все статьи расходов — от минеральных удобрений до топлива для сельскохозяйственной техники.

«Я предпочел бы стабильно разумные и выгодные цены. Если урожаи будут маленькие, то ущерб будет больше, а при хорошем урожае мы сможем выиграть. Эта контрастность, по-моему, усугубляется», —прокомментировал происходящее на рынке сельхозпроизводителей Эстонии Мадис Тамм.