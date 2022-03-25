Москва, , 16:31 — REGNUM Директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Александр Дюков четко охарактеризовал позицию НАТО в отношении требований Украины.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

«В течение долгого времени НАТО и страны — члены НАТО настойчиво повторяют: «Война на Украине — это не война НАТО». Говорят о том, что НАТО не будет принимать участия в этой войне, что НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной, что НАТО не будет рассматривать возможность вводить свои контингенты на территорию Украины. Что НАТО готово поддерживать ситуацию на Украине вооружением, поддерживать морально, но не будет участвовать в боевых действиях. И в Брюсселе неоднократно это было повторено», — рассказал Александр Дюков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Самый интересный момент, что все эти тезисы публично заявляются не первую неделю. Украинская сторона настойчиво пытается поднимать эти тезисы вновь и вновь, и НАТО приходится отвечать «нет» вновь и вновь. Почему? По видимому, за Киевом стоят определенные силы США, по всей видимости, связанные с военно-промышленным комплексом США, которые все-таки хотят «продавить» более активное вмешательство в конфликт на Украине. И именно поэтому официальный Киев повторяет свои просьбы вновь и вновь, а НАТО президенту США все время приходится говорить об отказе», — отметил эксперт.

«Здесь ведется закулисная борьба. Она ведется в Вашингтоне, и, возможно, в странах Евросоюза, а Киев в данном случае — лишь орудие этой закулисной борьбы», — завершил свой комментарий Александр Дюков.