Ханты-Мансийск, , 16:31 — REGNUM В Ханты-Мансийске трудовых мигрантов будут отпускать в мечеть на намаз. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.

Намаз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работодатели Ханты-Мансийска согласились отпускать всех желающих трудовых мигрантов из стран Средней Азии на пятничную молитву в мечеть, которая традиционно проходит в полдень, а также на все крупные религиозные праздники.

Как отметил имам хатыб Иномджон хазрат, «намаз — самое важное дело и опора ислама».

«Посещая мечеть и читая молитвы, люди становятся лишь лучше. Заложенные основы нравственности и духовности остаются непоколебимыми по сегодняшний день, потому что они основаны на человеколюбии и гуманности, милосердии и справедливости. Вот именно к этим качествам и нужно взывать всех, кто приходит в мечеть, в том числе и приезжающих сюда работать. Чтобы в головах не оставалось места для радикально-экстремистского мировоззрения», — пояснил необходимость намаза имам хатыб Иномджон хазрат.

Отмечается, что только в феврале 2022 года в Ханты-Мансийск прибыли 483 трудовых мигрантов из Таджикистана, Украины, Киргизии и Азербайджана.