Степанакерт, 25 марта 2022, 16:31 — REGNUM Следователи генеральной прокуратуры Нагорного Карабаха возбудили уголовное дело о нарушении территориальной целостности республики. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республики.
«24 марта 2022 года в районе 16:00 группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана незаконно проникла в зону ответственности российских миротворческих сил, дислоцированннных в Республике Арцах», — говорится в сообщении.
По версии следователей, азербайджанская сторона якобы захватила совершила вооружённый захват территорий в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.
Напомним, ситуация начала обостряться в Нагорном Карабахе 24 марта. Там сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Парух. Есть сведения о двух погибших с армянской стороны и пятерых — с азербайджанской.
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