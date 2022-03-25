Степанакерт, , 16:31 — REGNUM Следователи генеральной прокуратуры Нагорного Карабаха возбудили уголовное дело о нарушении территориальной целостности республики. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республики.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«24 марта 2022 года в районе 16:00 группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана незаконно проникла в зону ответственности российских миротворческих сил, дислоцированннных в Республике Арцах», — говорится в сообщении.

По версии следователей, азербайджанская сторона якобы захватила совершила вооружённый захват территорий в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Напомним, ситуация начала обостряться в Нагорном Карабахе 24 марта. Там сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Парух. Есть сведения о двух погибших с армянской стороны и пятерых — с азербайджанской.

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