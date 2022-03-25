Москва, , 16:30 — REGNUM Господство российской авиации в воздухе над Украиной было захвачено в первые двое суток операции, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Брифинг МО РФ © ИА REGNUM

При этом облегчается выполнение задач по минимизации потерь среди личного состава Вооружённых сил России и среди мирного населения, отметил он.

«Задачи выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения. С началом специальной военной операции в течение первых двух суток было завоевано господство в воздухе», — рассказал Рудской.

Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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