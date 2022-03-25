Вологда, 25 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Вологодские власти увеличат Фонд развития промышленности на 300 млн рублей для предоставления льготных займов субъектам промышленности, сообщает региональное правительство.

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«В первую очередь программы займов будут нацелены на импортозамещение. Сумма займа — от 14 до 100 млн. рублей на срок не более 5 лет под 1−7% годовых по обслуживанию займов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские экспортеры сократили выпуск древесины на 30%.