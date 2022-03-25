Москва, , 16:26 — REGNUM На то, чтобы отказаться от российских энергоресурсов и перейти на их поставки из других стран, Европейскому союзу потребуется не одна пятилетка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал планы властей Германии снижать зависимость от российских энергоресурсов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На замену потребуется не одна пятилетка. Цены на газ в Европе вырастут настолько, что говорить больше будут о падении ВВП. Европе, скорее всего, придётся отказаться от роста экономики, чтобы перекрыть новые «коммунальные» расходы и перестроиться в новых условиях. Цена на газ растет, а с ней и цены на все товары. Подорожают продовольствие и удобрения. Изменится себестоимость многих товаров. От ряда производств придётся отказаться или перевести в другие страны. Европе придётся продать часть зависимого от газа производства, возможно, заводы или фабрики. С удорожанием жизни в Европе будет усиливаться миграция и снижаться качество европейских товаров», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимофеев рассказал, сколько времени потребуется ЕС, чтобы заменить российский газ СПГ.

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