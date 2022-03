Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Американский рэпер Дензел Карри представил новый альбом Melt My Eyez, See Your Future. Выход проекта состоялся на всех стриминговых площадках 25 марта.

Дензел Карри Скриншот YouTube

Так, новая пластинка включила в себя 14 композиций, в которых музыкант затронул проблемы социального неравенства и расизма. Среди артистов, принявших участие в записи альбома, числятся T-Pain (Фахим Рашид Наджим), Slowthai (Тайрон Каймоне Фрэмптон), Thundercat (Стивен Ли Брунер), Rico Nasty (Мария-Сесилия Симона Келли) и другие.

Ранее Дензел Карри опубликовал два видеоклипа в поддержку нового альбома — Walkin и Zatoichi. Примечательно, что оба ролика выполнены в стилистике японского кинематографа.

