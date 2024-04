Вашингтон, 25 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Американский рэпер Дензел Карри представил новый альбом Melt My Eyez, See Your Future. Выход проекта состоялся на всех стриминговых площадках 25 марта.

Скриншот YouTube Дензел Карри

Так, новая пластинка включила в себя 14 композиций, в которых музыкант затронул проблемы социального неравенства и расизма. Среди артистов, принявших участие в записи альбома, числятся T-Pain (Фахим Рашид Наджим), Slowthai (Тайрон Каймоне Фрэмптон), Thundercat (Стивен Ли Брунер), Rico Nasty (Мария-Сесилия Симона Келли) и другие.

Ранее Дензел Карри опубликовал два видеоклипа в поддержку нового альбома — Walkin и Zatoichi. Примечательно, что оба ролика выполнены в стилистике японского кинематографа.