Москва, 25 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Европейцы ищут и продумывают схемы новых поставок СПГ, но им потребуется несколько лет, чтобы решить все сопряженные с этим вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что хотя ФРГ пока не может наложить эмбарго на энергоносители из РФ, определенные шаги в этом направлении уже сделаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Европейцы сейчас ищут и продумывают схемы новых поставок СПГ. Например, из США, Катара и Норвегии. Договорённости есть. Трубопроводом, возможно, чуть помогут Азербайджан, Алжир и Марокко. Может, 5−15 млрд кубометров получится, но только чтобы заделать дыры с поставками из-за проблем с российским газом, — сказал Тимофеев. — Есть находящиеся в разработке, или не подключённые терминалы СПГ. Но все процессы восстановления займут как минимум несколько лет. Все эти «новые» каналы поставки и плавучие терминалы надо будет ещё согласовывать с экологами. Это ещё несколько лет».

Но, как подчеркнул Тимофеев, даже этих объёмов для полного обеспечения будет недостаточно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что у Германии, скорее всего, не получится окончательно чем-то заменить поставки российской нефти.