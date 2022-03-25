Москва, , 16:21 — REGNUM Евросоюз будет вынужден прекратить сопротивление и перейти на рубли для оплаты российского газа. Об этом 25 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Европа будет упираться до последнего и препятствовать всячески изменению формы оплаты. Но я не уверен, что они попробуют отказаться от получения российского газа», — сказал Колташов.

При этом нанести ещё какой-то значимый ущерб российской экономике ЕС не в силах, так как уже истратил практически весь имеющийся у него арсенал санкций.

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