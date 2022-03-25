Степанакерт, , 16:21 — REGNUM Российские миротворцы остановили продвижение вооружённых сил (ВС) Азербайджана вглубь территории Нагорного Карабаха. Об этом 25 марта сообщает Инфоцентр НКР.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данном этапе дислоцированному в Арцахе российскому миротворческому контингенту пока лишь удалось остановить продвижение азербайджанских ВС на участке села Парух Аскеранского района и стрельбу из оружия различного калибра», — говорится в сообщении.

При этом в Инфоцентре отмечают, что азербайджанские военнослужащие остаются на занятой в течение последних суток территории. Степанакерт выражает надежду, что миротворцы добьются возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции. Только в этом случае жители посёлка смогут вернуться в свои дома.

«В противном случае, гарантии безопасности, предоставленные проживающему в Арцахе мирному населению, серьёзнейшим образом могут быть поставлены под сомнение», — заявили в Ифоцентре.

Стоит отметить, что 24 марта в Нагорном Карабахе ситуация обострилась после нарушения азербайджанской стороной линии соприкосновения. В армии обороны Арцаха сообщили, что 25 марта была перестрелка, в которой азербайджанские военнослужащие применяли беспилотники. По предварительной информации, с армянской стороны погибли двое военнослужащих, а азербайджанской — пятеро.

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