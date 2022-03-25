Москва, 25 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. О плановом развитии спецоперации на Украине заявил 25 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ИА REGNUM Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года

Конашенков «Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утверждённому плану».

По словам представителя ведомства, российские военные делают всё, чтобы исключить напрасные жертвы среди мирного населения. Это безусловный приоритет.

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Этого удаётся достичь за счёт применения высокоточных избирательных ударов по объектам ВСУ. Уничтожению подлежат «техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск».