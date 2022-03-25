Кострома, , 16:38 — REGNUM Губернатор Сергей Ситников утвердил «план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития» Костромской области. Об этом сообщает администрация региона.

Администрация Костромской области © Наталья Диева

Известно, что документ включает в себя «8 разделов и 63 мероприятия» по поддержке жителей и производств. В частности, системообразующим предприятиям и малому бизнесу дадут отсрочку по уплате налогов и аренды государственного и муниципального имущества. Заявлена отсрочка по льготному кредитованию для фермеров, по линии региональной микрокредитной компании, фонда развития промышленности региона. Сроки не указаны.

Какие-либо подробности пока неизвестны. На момент написания материала «план» не размещён на сайте администрации и официальном интернет-портале правовой информации. Оперативно ознакомить с важным документом корреспондента ИА REGNUM пресс-служба губернатора также не смогла.

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