Ростов-на-Дону, 25 марта 2022, 16:08 — REGNUM Алексей Панкратов назначен директором департамента потребительского рынка, товаров и услуг Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 марта.
40-летний управленец — уроженец Новочеркасска. Ранее он занимал посты заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, заместителя директора донского департамента потребрынка.
ИА REGNUM сообщало, что с 2015 года руководящий пост занимала Ирина Теларова. Она была освобождена от должности в связи с истечением служебного контракта.
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