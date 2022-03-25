Махачкала, , 16:07 — REGNUM В Дагестане задержана партия контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 10 млн рублей. Попытка провезти незаконный груз была пресечена на контрольно-пропускном пункте «Артезианский» в Тарумовском районе. К организации перевозки был причастен 32-летний житель города Махачкалы, сообщили 25 марта в пресс-службе Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в СКФО.

Конфискованные сигареты 44.мвд.рф

«Всего сотрудники органов внутренних дел изъяли 87 тысяч пачек сигарет, не маркированных специальными марками РФ. Согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость изъятой табачной продукции составляет более 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Нелегальный груз находился среди прочего груза в грузовом автомобиле. Всего было изъято 174 коробки с табачной продукцией различных брендов. Организатору незаконной перевозки с целью сбыта грозит до шести лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.