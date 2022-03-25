Махачкала, 25 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Дагестане задержана партия контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 10 млн рублей. Попытка провезти незаконный груз была пресечена на контрольно-пропускном пункте «Артезианский» в Тарумовском районе. К организации перевозки был причастен 32-летний житель города Махачкалы, сообщили 25 марта в пресс-службе Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в СКФО.

44.мвд.рф Конфискованные сигареты

«Всего сотрудники органов внутренних дел изъяли 87 тысяч пачек сигарет, не маркированных специальными марками РФ. Согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость изъятой табачной продукции составляет более 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Нелегальный груз находился среди прочего груза в грузовом автомобиле. Всего было изъято 174 коробки с табачной продукцией различных брендов. Организатору незаконной перевозки с целью сбыта грозит до шести лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.