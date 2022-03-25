Вашингтон, 25 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день введение санкций против Пекина было бы неправильным. Об этом 25 марта в интервью телеканалу CNBC заявили министр финансов США Джанет Йеллен, оценивая вероятность введения ограничительных мер в отношении КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Она подчеркнула, что на данный момент Китай не предоставляет России оружие и не помогает обходить финансовые санкции, введённые Западом.

«Мы не считаем это правильным в данный момент», — подчеркнула глава финансового ведомства.

«Высокопоставленные представители администрации в закрытых форматах доносят до Китая нашу позицию. Мы были бы очень обеспокоены, если бы они предоставляли России оружие или помогали обойти санкции, введенные против российской финансовой системы и Центробанка. На данный момент мы этого не видим», — добавили Йеллен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае заявили, что Евросоюзу не следует пытаться давить на китайские власти в связи с санкциями против России. авторы публикации в Global Times подчеркнули, что ЕС необходимо экономическое сотрудничество с Китаем. Указывается, что Пекин продолжает оставаться для Брюсселя одним из важнейших торговых партнёров. В связи с этим, считают авторы, не следует угрожать Китаю мерами за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.

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