Ереван, , 16:04 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл встречу с прибывшим в Ереван личным представителя председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба армянского дипломатического ведомства.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Арарат Мирзоян коснулся азербайджанского вторжения в Нагорном Карабахе, начавшегося 24 марта в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в районе села Парух, действий азербайджанской стороны по преднамеренному препятствованию нормальной работе жизненно важных инфраструктур, а также других шагов, направленных на этнические чистки», — говорится в сообщении.

Мирзоян заявил, что азербайджанские вооружённые силы необходимо отвести на позиции по состоянию на 23 марта. Он также подчеркнул роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта.

Стоит отметить, что в Нагорном Карабахе за последние сутки дважды сообщали о перестрелке с азербайджанскими военнослужащими. По данным Степанакерта, с армянской стороны погибли двое военнослужащих, а с азербайджанской — пятеро.

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