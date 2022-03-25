Чесма, Челябинская область, , 16:04 — REGNUM Чесменский районный суд Челябинской области отправил в колонию 63-летнего местного жителя за покушение на убийство своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



В июле 2019 года эти граждане подрались. Дело дошло до суда. В апреле 2021 года на почве длительных неприязненных отношений пенсионер выстрелил оппоненту в живот. Мужчина выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В июне 2021 года гражданин был осуждён за преступление 2019 года к 200 часам обязательных работ. А сейчас его осудили за покушение на убийство. Суд назначил ему 7 лет 10 дней в колонии строгого режима.