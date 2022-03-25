Симферополь, 25 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Восемь предприятий Республики Крым готовы сеять рис в 2022 году, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона 25 марта.

Рис

Как уточнила, врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова в рамках встречи рисоводов с руководством Минсельхоза Крыма, заявленная площадь сева на данный момент в республике составляет 850 гектаров.

В 2022 году возобновить выращивание риса намерены в Раздольненском, Красноперекопском и Нижнегорском районах Крыма.

Зарединова отметила, что для расширения площадей под рис необходимо в 2022 году решить ряд вопросов, в частности, касающихся необходимости государственной финансовой поддержки в части восстановления мелиоративной техники и оросительных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановление рисоводства в Крыму стало возможным с восстановлением работы Северо-Крымского канала.