В Крыму под выращивание риса отведут 850 гектаров
Симферополь, 25 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Восемь предприятий Республики Крым готовы сеять рис в 2022 году, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона 25 марта.
Как уточнила, врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова в рамках встречи рисоводов с руководством Минсельхоза Крыма, заявленная площадь сева на данный момент в республике составляет 850 гектаров.
В 2022 году возобновить выращивание риса намерены в Раздольненском, Красноперекопском и Нижнегорском районах Крыма.
Зарединова отметила, что для расширения площадей под рис необходимо в 2022 году решить ряд вопросов, в частности, касающихся необходимости государственной финансовой поддержки в части восстановления мелиоративной техники и оросительных систем.
Как сообщало ИА REGNUM, восстановление рисоводства в Крыму стало возможным с восстановлением работы Северо-Крымского канала.