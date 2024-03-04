Пенза, 25 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Пензу 25 марта прибыли поездом 440 жителей Донецкой Народной Республики, из них 104 ребенка. В составе группы — молодые семьи, пенсионеры и инвалиды, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru В Пензе встретили вынужденных переселенцев из ДНР

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Глава региона Олег Мельниченко заверил, что для вынужденных переселенцев постараются сделать все возможное для возвращения их к спокойной жизни. Людей планируют поселить в пункте временного размещения в поселке Леонидовка. Беженцев обеспечат горячим питанием, им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также проведут диспансеризацию. Детям предоставят места в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Взрослым жителям ДНР помогут с трудоустройством на пензенских предприятиях.

«Ресурсы у нас для этого есть, кроме того, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о выплате федеральной поддержке регионам, принимающим эвакуированных жителей», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в начале марта в Пензенскую область приехали из ДНР две спортивные команды.

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