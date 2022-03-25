Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Судостроительные заводы Санкт-Петербурга представили модели строящихся ими судов и кораблей в Государственной Думе. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе одного из предприятий, входящих в ОСК.

Модели производимых в Петербурге судов и кораблей АО «Адмиралтейские верфи»

Так, АО «Адмиралтейские верфи» представило модели судна-спасателя «Игорь Белоусов» и большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Вдовиченко». Первое судно предназначено для спасения экипажей аварийных подводных лодок, а также для обеспечения жизни экипажа спасаемого корабля. Его можно использовать и в исследовательских целях.

Траулер «Капитан Вдовиченко» разработан для рыболовного промысла, а именно для ловли минтая и сельди. На борту имеются средства для обработки и заморозки рыбы, получения рыбьего жира, икры и фарша.

От АО «Балтийский завод» была представлена парламентариям модель атомного ледокола «Арктика». Это судно является одним из самых больших и мощных ледоколов в мире. По своим характеристикам оно способно пребывать круглый год в Арктике и преодолевать ледовые преграды.

Объединённая судостроительная корпорация показала депутатам и другие модели кораблей и судов. Среди них корабль обеспечения и поддержки «Хаски», малый сторожевой корабль «Тигр», пассажирское судно проекта А.45−90.2, подводный аппарат «Витязь», исследовательское судно «Альбатрос».