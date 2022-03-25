Лондон, , 16:04 — REGNUM Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател с энтузиазмом отнеслась к предложению создать отдельный альянс для Украины. Об этой идее ей рассказали российские пранкеры Вован и Лексус, выдавшие себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Пранкер Лексус Mark Nakoykher

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Один из пранкеров предложил объединить нескольких стран в альянс, который действовал бы «только по запросу от Украины». Пател ответила, что предлагаемая модель «жизненно важна».

«Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что ещё можно сделать», — заверила пранкеров министр в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, также Пател в ходе разговора с Владимиром Кузнецовым (Вованом) иАлексеем Столяровым (Лексусом) пообещала исключить Россию из Интерпола.

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