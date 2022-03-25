Канберра, , 15:56 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал страны бойкотировать саммит G20 на Бали (Индонезия), сообщает Sindonews.

G20 G20.org

Скотт Моррион провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо о саммите G20, на который Индонезия пригласила Россию. G20 объединяет лидеров экономики, включая Россию, США, Китай, Японию и другие европейские страны.

Саммит пройдет на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций (ООН)Диан Трианшах Джанизаявил, что государство пригласило все страны-члены G20, включая Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4857 носителей коронавируса.

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