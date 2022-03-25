Брюссель, 25 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал объектом нападок во время выступления в Европейском парламенте.

Women Deliver Джастин Трюдо

«Премьер-министр Канады […] подвергся оглушающей атаке во время визита в Европейский парламент в среду. Кристин Андерсон, депутат Европарламента из Германии от крайне правой и оппозиционной группировки, воспользовалась возможностью бросить вызов господину Трюдо, когда он выступал перед парламентариями», — пишет газета Daily Express.

Европарламентарий заявила, что премьер-министру Канады «было бы правильнее обратиться к этому собранию в соответствии со статьёй 144, специально предусмотренной для обсуждения попрания прав человека, демократии и верховенства права».

»Что явно относится к господину Трюдо, — подчеркнула она. — Опять-таки премьер-министру, который открыто восхищается китайской «базовой диктатурой», попирает основные права человека, преследуя собственных граждан, привлекая их к уголовной ответственности как террористов просто потому, что они посмели выступить против его извращённой концепции демократии, вообще не следует позволять выступать в этом собрании«.»Господин Трюдо, Вы позор для любой демократии! Пожалуйста, избавьте нас от Вашего присутствия! Спасибо», — заключила Андерсон.

Напомним, ранее во время своей речи в Европарламенте 23 марта Джастин Трюдо, в частности, назвал президента России Владимира Путина «недемократичным».