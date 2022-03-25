Степанакерт, 25 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В ходе перестрелки между вооружёнными силами Нагорного Карабаха и Азербайджана, начавшейся 25 марта, с армянской стороны погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В результате действий противника погибли двое контрактных военнослужащих. Число раненых уточняется», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, азербайджанская сторона обстреляла карабахские позиции из стрелкового оружия, а также использовала беспилотные летальные аппараты. Ситуация остаётся напряжённой.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе начала обостряться 24 марта. Там сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Парух.