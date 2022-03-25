Лондон, 25 марта 2022, 15:50 — REGNUM Глава МВД Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) пообещала исключить Россию из Интерпола. Видеоролик был выложен в YouTube.
По ее словам, она намерена обсудить данный вопрос с США. Министр добавила, что в Интерполе есть и другие страны, которые могут оказать поддержку, в том числе ОАЭ, представитель которых был избран главой Интерпола, но с ними надо «поработать».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пател выразила готовность принять украинских неонацистов в ходе пранка, организованного Вованом и Лексусом.
Читайте также: Британский министр согласилась принять нацистов в доме Дерипаски