Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Американские власти не планируют оказывать давление на Украину для того, чтобы убедить её пойти на дипломатическое соглашение с Россией. Об этом 25 марта заявили в Белом доме.

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В Белом доме подчеркнули, что не собираются вынуждать Украину принимать решение о договорённостях с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, мировое сообщество должно приложить усилия для скорейшего разрешения конфликта на Украине и наступления мира в регионе, заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном председатель КНР Си Цзиньпин.