Уфа, 25 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Генерального директора ООО «Госстрой-менеджмент», обвиняемого в хищении средств участников долевого строительства, заключили под стражу в Уфе. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии в своем Telegram-канале.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

«Судом удовлетворено ходатайство второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Башкортостан об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Госстрой-менеджмент», обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что фигурант уголовного дела заключен под стражу до 22 мая 2022 года.

По версии следствия, фигурант уголовного дела осуществлял фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Городские проекты», ЖСК «Московский. Литер 3», ООО «Высотки», ООО «Литер 4» и ООО «Зеленая роща».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по версии следствия, участникам долевого строительства был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 2,3 млрд рублей.