Москва, 25 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Россия действительно выходит из постсоветского соглашения о пенсиях гражданам в странах СНГ, подписанного ещё в 1992 году. Но параллельно с рядом государств СНГ подписываются соглашения, которые определяют новый порядок выплаты пенсий, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«С другими странами ведутся переговоры о заключении таких соглашений.

Суть в том, что с распада СССР прошло уже более 30 лет, и большинство тех, кто выходит на пенсию в последние годы, большую часть своего трудового стажа заработали уже в независимых государствах.

Граждане платили с зарплат налоги и прочие отчисления, поэтому логично будет, если и пенсионные начисления им будут делать те государства, в которых они свой стаж заработали.

Таким образом, пенсионеры не пострадают, да и дополнительная финансовая нагрузка на пенсионные структуры стран постсоветского пространства возрастет незначительно.

При этом расходы Пенсионного фонда РФ сократятся ориентировочно на 10%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 января 2023 года планирует выйти из постсоветского соглашения о пенсиях гражданам в странах СНГ. Минтруда и МИД РФ разработали соответствующий законопроект.

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