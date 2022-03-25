Москва, 25 марта 2022, 16:18 — REGNUM Премьеру фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в России отложили. Об этом 25 марта пишет «РИА Новости» в своём телеграм-канале.
Как отмечает издание, релиз отложили на «неопределённый срок». Он должен был состояться 14 апреля 2022 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов, третья часть «Фантастических тварей» может продемонстрировать слабый результат в кинопрокате. Одной из главных причин вероятного провала называют резонансные высказывания Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере.
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