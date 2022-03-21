Москва, 25 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Премьеру фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в России отложили. Об этом 25 марта пишет «РИА Новости» в своём телеграм-канале.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Как отмечает издание, релиз отложили на «неопределённый срок». Он должен был состояться 14 апреля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов, третья часть «Фантастических тварей» может продемонстрировать слабый результат в кинопрокате. Одной из главных причин вероятного провала называют резонансные высказывания Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере.