Нетанья, Израиль, , 15:47 — REGNUM Митинг в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины состоялся 25 марта в Нетаньи. Об этом 25 марта сообщает телеграм-канал «Израильские трудовые будни».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что также в городе был в этот же день заявлен митинг в поддержку киевских боевиков на фоне спецоперации ВС РФ.

При этом, как видно на выложенных в телеграм-канале видеозаписи, перед митингом в поддержку спецоперации российских войск прошел массовый автопробег, который завершился митингом. В нем участвовало до тысячи человек, которые пришли с флагами России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, а также со Знаменами Победы и громко скандировали лозунги в поддержку российских войск.

В то же время, на митинг в поддержку Киева, кадры с которого также выложены в указанном телеграм-канале, пришло несколько десятков человек с украинскими флагами и воздушными шарами соответствующих цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Псковской области организовали автопробег в поддержку специальной военной операции России на Украине.