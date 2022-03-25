Москва, 25 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На территории заблокирован доступ к литовскому порталу Delfi, сообщили 25 марта в Роскомнадзоре.

typographyimages Блокировка

Ресурс заблокирован по решению Центрального районного суда Калининграда от 4 марта. По данным СМИ, сайт не удалил статью по требованию Роскомнадзора. Материал касался проведения специальной военной операции России на Украине.

При этом латвийская и эстонская версии Delfi, входящие в единую сеть, остаются доступными для российских читателей.