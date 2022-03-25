Ульяновск, , 15:43 — REGNUM В Ульяновске 26 марта состоится первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка. В апреле планируется проведение четырёх ярмарок в разных районах города, сообщает администрация областного центра.

Сахар Наталия Николаева © ИА REGNUM

Первая большая торговля фермерской продукцией в Ульяновске состоится 26 марта в Засвияжском районе. Ожидается, что продажа продукции будет идти со 180 машин.

Организаторы отмечают, что жители смогут купить сахар, молочную продукцию, мясо, крупы, муку, а также другие продовольственные и непродовольственные товары.

В мэрии также добавляют, что на прилавки выставят «до 50 тонн» сахара, который произведён на «Ульяновском сахарном заводе», цена который «будет сформирована как среднерыночная».

Сельхозярмарки в других трёх районах Ульяновска пройдут 2, 9 и 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области власти заявляли, что усилят контроль за поставками в магазины товаров первой необходимости, в том числе сахара.

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