Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM В Березовском Свердловской области двое девочек 7 и 8 лет оказались на улице без обуви и верхней одежды. Дети сбежали от пьяных матерей, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Полиция РФ

Aleksandr434343

Инцидент произошел вечером 24 марта. Девочек на улице обнаружили прохожие и обратились в полицию. По данным правоохранителей, в тот день матери девочек были пьяны. Между женщинами возник конфликт. Дети, испугавшись выбежали из дома без обуви и верхней одежды. Девочек госпитализировали. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Обморожение ног дети получить не успели. По снегу они прошли около 500 метров.

Представители МВД решают вопрос о возбуждении административного делопроизводства по статье 156 УК РФ («Жестокое обращение с детьми»).