Вашингтон, 25 марта 2022, 15:44 — REGNUM Состоялся выход очередного трейлера предстоящего фильма «Скорая». Соответствующей информацией 25 марта поделился портал Film.ru.

Кадр из фильма «Скорая»
Кадр из фильма «Скорая»
Скриншот YouTube

Известно, что картина раскроет историю ветерана войны в Афганистане в исполнении Джейка Джилленхола, угнавшего автомобиль скорой помощи с заложниками в результате неудачного ограбления банка. Режиссёром ленты выступил Майкл Бэй («Трансформеры»).

Напомним, что премьера «Скорой» была намечена в России на 7 апреля 2022 года, однако была отменена из-за массового ухода зарубежных киностудий с российского рынка. Новая дата выхода фильма пока что неизвестна.

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