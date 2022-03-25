Вашингтон, 25 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Состоялся выход очередного трейлера предстоящего фильма «Скорая». Соответствующей информацией 25 марта поделился портал Film.ru.

Скриншот YouTube Кадр из фильма «Скорая»

Известно, что картина раскроет историю ветерана войны в Афганистане в исполнении Джейка Джилленхола, угнавшего автомобиль скорой помощи с заложниками в результате неудачного ограбления банка. Режиссёром ленты выступил Майкл Бэй («Трансформеры»).

Напомним, что премьера «Скорой» была намечена в России на 7 апреля 2022 года, однако была отменена из-за массового ухода зарубежных киностудий с российского рынка. Новая дата выхода фильма пока что неизвестна.