Москва, 25 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Зависимость стран Евросоюза от поставок газа из России слишком велика, и ЕС не сможет отказаться от них в ближайшие годы. Об этом 25 марта заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Эксперт отметил, что заместить «голубое топливо» из России в странах ЕС не поможет даже увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«Если переводить на мировой рынок СПГ, то что сейчас поставляется в Европу и что надо замещать в виде поставок «Газпрома», это примерно половина всего мирового рынка СПГ. Минимум два самых крупных поставщика СПГ должны работать только на Европу. И в Европе ситуация не простая», — сказал Пикин.

По его словам, в странах ЕС не хватает терминалов для приема СПГ. При этом в Евросоюзе есть проблема коммуникаций газовых потоков. Поэтому отказаться от российского газа там не смогут в течение 10−15 лет.