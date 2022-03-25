Калуга, , 17:29 — REGNUM В Калужской области стартовала студенческая программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле», сообщает 25 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство развития бизнеса Калужской области.

Конкурс молодежного предпринимательства «Я в деле» Иллюстрация Агентства развития бизнеса Калужской области

Программа «Я в деле» носит просветительский характер. Предполагается, что в ней примут участие около 15 тысяч человек. Более 40 калужских студентов подали заявки на участие в конкурсе. Программа продлится два месяца. Помогать молодым людям в построении собственного дела будут профессиональные тренеры и руководители калужского бизнеса — амбассадоры Агентства развития бизнеса. Обучающий сезон проекта продлится до сентября, после чего участники станут наставниками собственных групп будущих предпринимателей.

«Повышение доходов людей — одна из стратегических задач для России, эффективный инструмент по борьбе с бедностью. Ее решение возможно через создание условий для развития предпринимательства в стране и введения всеобщего предпринимательского образования», — отметили Агентстве развития бизнеса Калужской области.

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