Москва, , 15:41 — REGNUM Граждане ЕС уже почувствовали на себе негативные последствия антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, который сказал, что санкции против РФ не должны ослаблять Европейский союз, и выступил против полного отказа ЕС от российских энергоносителей.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Граждане ЕС уже почувствовали и будут чувствовать [последствия санкций], так как странам Европы придётся импортировать сжиженный природный газ из других стран, что будет дороже, и потребуются инвестиции в инфраструктуру. В итоге эти издержки и затраты будут переложены на европейского обывателя. В любом случае санкции скажутся на конечном потребителе, он потеряет и в доходах, и в уровне жизни», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев рассказал, чем для экономики ЕС обернутся антироссийские санкции.