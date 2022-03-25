25 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили Европу, не способную в ближайшие годы отказаться от российского газа без экономической катастрофы.

Тимур Кондратьев, , 22:02 — REGNUM Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, а в случае внезапного полного отказа от голубого топлива из России там наступит «апокалиптический сценарий», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Пусть дровишки заготавливают. Санкции — дорогое удовольствие», — пишет Алексей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейские страны сами себя загнали в ловушку, из которой им уже не удастся просто так выбраться.

«Самое время Европе заняться сбором валежника», — считает Абрам М.

Некоторые комментаторы уверены, что руководство Евросоюза могло бы спокойно обойтись и без угрозы «апокалиптического сценария», не доводи оно свою борьбу с Россией до откровенных русофобских выпадов.

«Головой надо было думать, прежде чем принимать русофобские решения. А теперь всё, поезд ушёл. Сами разгребайте», — указывает Екатерина П.

Часть людей уверена, что в том положении, в котором оказалась Европа, виноваты исключительно европейские власти.

«Удивительно, как до них, наконец, начинают доходить очевидные вещи. Россия — очень выгодный союзник. Плюс ко всему альтернативы в таком количестве поставок просто нет. Только теперь уже, одумавшись, Европа будет сотрудничать с нами на совсем других условиях. Сами виноваты», — считает Дарья А.

Пленные немецкие солдаты под Москвой. 1941

Ряд пользователей указывает на то, что Европа сошла с ума — и образумить её не удастся, если не применить ответные жёсткие санкции.

«Я считаю, что газ им и вовсе перекрыть нужно, чтобы проучить. А то привыкли на российской шее сидеть, свесив ножки. Думали, что хотят, то и творят? Оказалось, что так не будет», — отмечает Михаил В.

«Вообще, по-хорошему, обрезать следует им абсолютно все поставки из России. Просто так, из принципа. Они потом сами к нам с поклоном придут, но делать это надо уже сейчас. Иначе на хорошей погоде у них опять может башню снести. К зиме ещё всё хуже в отношениях может стать», — предупреждает Андрей А.

Отдельные комментаторы отмечают, что Евросоюзу очень не повезло объявить России экономическую войну в тот момент, когда на эту часть света «напала» затяжная зима.

«Что самое удивительное, зима в этот раз оказалась достаточно затяжной. И как раз она выпала на период энергокризиса. Как по заказу. Даже [природа] помогает России вразумить сошедшую с ума Европу», — подметила Зульфия Н.

Специальная военная операция © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает, что России, как самостоятельной и независимой державе, не стоит переживать за судьбу Европы, продавшей душу американскому дьяволу. Наша страна сделала от себя всё возможное, а может быть, даже и невозможное, чтобы её образумить.

«Главное, что у нас у самих есть и газ, и нефть, и всё остальное! Надо думать про себя, про здоровую нацию! А остальные пусть скачут. К тому же у них в Европе теперь там хороший резерв из Украины подъехал, поделится опытом, как согреваться», — пишет Марина П.

Напомним, 24 марта вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 1» о том, что Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет. По его словам, если Европа вдруг резко решит полностью отказаться от голубого топлива из России, то это «какой-то апокалиптический сценарий».