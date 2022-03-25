Москва, , 15:44 — REGNUM В Сети 25 марта появилась информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, однако её быстро опровергли представители партии, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Жириновский

Пользователи Сети не смогли пройти мимо «неприличной утки» о смерти Жириновского. Лидера ЛДПР уже назвали «выжившим», а новости о том, что он не скончался — «воскрешением».

"Это же Жириновский Шрёдингера», — пишет Яна в Telegram.

«Жириновский просто так не сдастся», — считает Mila Sokolova.

Спустя несколько часов после опровержения информации о смерти политика появились первые интернет-шутки. Пользователи поместили фотографии Владимира Жириновского на постеры популярных кинолент — «Выживший» с Леонардо Ди Каприо и «Не время умирать» с Рами Малеком в главной роли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков опроверг информацию о смерти Жириновского и рассказал о его состоянии. «Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку (о смерти депутата) запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжёлом состоянии, но под контролем врачей», — поделился пресс-секретарь президента РФ.

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