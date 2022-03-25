Москва, , 15:39 — REGNUM Характерно, что заявления о сокращении поставок газа и нефти из России в Европу делают политики. Но, как известно, как раз политики закупками нефти и газа не занимаются — договоры заключаются частными компаниями, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Экономика Германии Teleborsa.it

«А частные компании в свободных странах, теоретически, имеют право сами выбирать, что и у кого покупать. Но теперь, видимо, и эта западная ценность списана в утиль, равно как и неприкосновенность частной собственности.

Неизвестно, какими способами политики рассчитывают принудить бизнес, если не будет официального эмбарго. Но часть покупателей российских энергоносителей они могут только разорить.

И дело не в том, что закупки из других источников обойдутся дороже, хотя бы из-за удлинения транспортного плеча и того, что контракты придется заключать в сжатые сроки и при очень высоком уровне цен.

Но, например, компании, перерабатывающие российскую нефть, имеют оборудование, специализированное именно для тяжелых сернистых сортов. Такую нефть можно купить либо в Иране, либо в Венесуэле. А если переходить на легкую нефть, требуется переоборудование.

Также останутся без работы все те, кто занимался обслуживанием газовых и нефтяных трубопроводов на территории Германии, зато придется строить новые терминалы для приема нефти с танкеров и регазификации СПГ.

Так что если это решение немецкая сторона твердо решила привести в жизнь, придется быть готовым к экономическим потерям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году, писал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

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