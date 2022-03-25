Уфа, 25 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Башкирии заключили договоров на льготный лизинг почти на полтора миллиарда рублей. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в 2022 году государственная компания поставила в хозяйства региона 88 единиц техники на сумму 600 млн рублей. При этом договоров на поставку было заключено уже почти на полтора миллиарда рублей.

«Льготный лизинг был и остается одним из самых удобных инструментов для обновления технического парка, как льготный лизинг. Практично и радостно получать новую, высокопроизводительную технику, накануне сева, не неся больших единовременных затрат», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что на международной выставке «Агрокомплекс — 2022» в Уфе состоялась торжественная передача «лизинговых» тракторов крупнейшему предприятию Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно льготной программе, которая действует до осени текущего года, аграрии могут приобрести технику в лизинг на срок до восьми лет от 3% годовых, с отсрочкой основного долга до 1 сентября и нулевым авансом.