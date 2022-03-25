Махачкала, , 15:38 — REGNUM В Дагестане в 2021 году выявили 24 незаконных майнинг-фермы по производству криптовалюты. Общая сумма ущерба от действий владельцев ферм составила около 130 млн рублей. Такие данные были приведены в ходе совещания, которое провел 25 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Криптовалюта BTC Keychain

Как было отмечено, в 2021 году нагрузка на электросети выросла на 12%, из-за чего существенно возрастают риски аварийных отключений электроэнергии. При проверках в 2022 году уже было выявлено 18 незаконных майнинг-ферм. Большинство из них в Махачкале. В городе были остановлены шесть таких незаконных предприятий.

В Карабудахкентском районе было обнаружено четыре фермы, в Кумторкалинском — две, а также по одной — в городе Буйнакске, Бабаюртовском, Кизилюртовском, Магарамкентском, Левашинском и Шамильском районах, пишет «Мирмол».

Читайте также: Дагестан стал лидером по числу подпольных майнинг-ферм