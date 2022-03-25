Саратов, 25 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Саратовской области более чем в 30 магазинах одной из торговых сетей введен карантин из-за выявленного генома африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление подписано губернатором Валерием Радаевым.

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Согласно документу, карантин действует с 23 марта в связи с выявленным геномом АЧС в продукции сало «Бутербродное» с зеленью и чесноком. Данный продукт поставлялся в Саратовскую область из Краснодарского края. В течение недели произведут изъятие зараженного товара и уничтожат его. Торговые объекты продезинфицируют.

Как сообщало ИА REGNUM, труп дикого кабана, павшего от АЧС, был обнаружен на территории охотничьего угодья Багаевской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов».

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