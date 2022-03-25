Вашингтон, 25 марта 2022, 15:33 — REGNUM В Соединённых Штатах пока не видят, чтобы Китай помогал России обойти западные санкции. Об этом 25 марта заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
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По её словам, США пока не видят, чтобы Китай предоставлял военную помощь РФ или помогал обойти санкции. Йеллен отметила, что введение санкций в отношении Китая в данный момент из-за ситуации вокруг Украины не будет являться правильным решением.
Как сообщало ИА REGNUM, проживающий в Лондоне российский бизнесмен Пётр Авен рассказал о трудностях жизни под санкциями.